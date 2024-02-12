نادين نجيم أنيقة و"سيلفي" حلا شيحة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريم مصطفى

ظهرت الفنانة ريم مصطفى برفقة كلبها ونشرت الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "اقض وقتك مع من يحبك دون قيد أو شرط" .

لقاء سويدان

شاركت الفنانة لقاء سويدان متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

نادين نجيم

خطفت الفنانة نادين نجيم الأنظار إليها، من خلال أحدث جلسة تصوير لها، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أبيض لامع.

ندى بسيوني

شاركت الفنانة ندى بسيوني متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "نحن الأبتسامة والسعادة، والخصوم أيضًا يوم تلتقي الخصوم".

حنان مطاوع

ظهرت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة انيقة، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "الحب جميل، ربنا يسعد أيامنا جميعًا".

رانيا محمود ياسين

ظهرت النجمة رانيا محمود ياسين، بدون مكياج، ونشرت الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

رنا سماحة

نشرت الفنانة رنا سماحة، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها ببدلة زرقاء.

حلا شيحة

ظهرت حلا شيحة أمام المراة، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة".

نداء شرارة

شاركت الفنانة نداء شرارة متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "أريد أن أتمنى لك الأفضل ولكن، ولكن الأفضل كان أنا".