شكرا لقرائتكم خبر عن هلا رشدي تحتفل بعيد الحب مع جمهورها على مسرح الساقية يوم 24 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى يوم السبت الموافق 24 فبراير الفنانة هلا رشدى حفلاً غنائيًا بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك على مسرح الحكمة تقدم فيه عددًا من الأغانى الخاصة بها وبعض أغانى الزمن الجميل منها أغانى لكوكب الشرق أم كلثوم وللراحلة وردة الجزائرية وأغانى الفنانة القديرة نجاة الصغيرة.



هلا رشدى

يذكر أن الفنانة هلا رشدي، حلت ضيفة في برنامج "ملوك الترند" الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365 ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله وأجابت في اللقاء عن السؤال الذى يدور في أذهان كل محبيها وهو لماذا لم تتحدث او تظهر مع زوجها طبيب التغذية، فقالت: هو دائما مشغول في عمله وعيادته وهو يرغب فى عدم الظهور وأنا أحترم رغبته.

وقالت لمطربة هلا رشدى في مداخلة لها عبر أثير إذاعة أون سبورت أف أم في برنامج "يا إحنا يا هما" مع مقدمى البرنامج الكابتن خالد الغندور والإعلامية دينا سليم إنها تشجع لعب كرة القدم وتعشق النادى الأهلى وتشجعه أبًا عن جد وأحيانًا تذهب لمشاهدة مباريات الأهلى بالاستاد هي وكل عائلتها وكانت تتمنى أن تكون لاعبة كرة قدم، وأشارت هلا إلى أن زوجها إذا كانت يشجع فريق غير الأهلى كان سيقابل بالرفض من والدها الأهلاوى بإخلاص.