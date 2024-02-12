ما أصابها صادم للغاية… سماء إبراهيم بطلة فيلم “مقسوم” تُحزن الجمهور بهذا الخبر

كتب امير فتحي في الاثنين 12 فبراير 2024 02:30 صباحاً - أعلنت الفنانة سماء إبراهيم وفاة والدتها، بعد تعرضها لوعكة صحية في الأيام الماضية، حيث اكتفت الفنانة بطلب الدعاء من محبيها لوالدتها بالرحمة والمغفرة.

وفاة والدة سما إبراهيم

وكتبت سماء إبراهيم منشورًا، عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه: أمي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم ادعو لها.

أعمال سماء إبراهيم

وفي سياق منفصل، تشارك سماء إبراهيم في موسم دراما رمضان 2024 بأربعة أعمال درامية، وهم: مسلسل بـ 100 راجل مع الفنانة سمية الخشاب، ومسلسل بابا جه مع الفنان أكرم حسني، ومسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، ومسلسل محارب مع الفنان حسن الرداد.

وطُرح مؤخرًا لسماء إبراهيم في موسم أفلام بداية عام 2024 فيلم رحلة 404 مع الفنانة منى زكي ولعبت خلاله دور سيدة تدعى إلهام، بينما شاركت في بطولة فيلم مقسوم مع الفنانة ليلى علوي وشيرين رضا وسارة عبد الرحمن.

فيلم “مقسوم”

ويتناول فيلم مقسوم قصة 3 مطربات معتزلات كانت لهن فرقة موسيقية في فترة التسعينيات، ويتجدد اللقاء بينهن بعد مرور 30 عاما، وتقررن العودة للنشاط الفني، ولكن تمر حياتهن بالعديد من الأزمات، وتغني ليلى علوي خلال الفيلم، بعد غيابها عن تقديم الأغاني بالسينما، منذ أن غنت في أفلام قبضة الهلالي، سمع هس، ويا مهلبية يا، في مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

الأبطال

والعمل من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، وهاجر السراج، التي تجسد خلاله شخصية ابنة شيرين رضا، ويعد فيلم مقسوم أول تعاون فني يجمع بين ليلى علوي وشيرين رضا، حيث لم يلتقيا في أي أعمال فنية من قبل.

ومن جانبه سبق ونشر هيثم دبور، مؤلف العمل، فيديو لـ نانسي عجرم خلال غنائها أغنية الفيلم في الاستديو، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وكشف عن اسم الأغنية، قائلًا : أغنية قلبي يا محتاس من فيلم مقسوم، غناء نانسي عجرم، كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد.

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