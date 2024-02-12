شكرا لقرائتكم خبر عن 574 مليون دولار لـ فيلم تيموثى شالاميت Wonka عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Wonka إلى 574 مليونًا و302 ألف دولار عالميًا، منذ طرحه يوم 15 ديسمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعة و56 دقيقة.

وانقسمت إيرادات العمل بين 202 مليون و902 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و371 مليونًا و400 ألف دولار فى دور العرض حول العالم.

ويدور فيلم Wonka فى افتتاح متجر في مدينة تشتهر بالشيكولاتة، يكتشف الشاب الفقير ويلي ونكا أن هذه الصناعة يديرها كارتل من صانعي الشوكولاتة الجشعين.

فيلم Wonka من بطولة كل من تيموثي شالاميت، جوستاف داى، موراي ماك آرثر، بول جي ريموند، بيرتي كابلان، إيسي سوتي، كوبنا هولدبروك سميث، ماتيلدا تاكر، توم ديفيس، أوليفيا كولمان، كالاه لين، باترسون جوزيف.