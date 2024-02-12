شكرا لقرائتكم خبر عن 125 مليون دولار حول العالم لفيلم The Beekeeper والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن The Beekeeper إيرادات وصلت إلى 125 مليونًا و327 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 12 يناير الماضى، العمل وصلت مدته إلى ساعة و45 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم The Beekeeper بين 52 مليونًا و227 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و73 مليونًا و100 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

فيلم The Beekeeper يدور حول الحملة الوحشية التي يقوم بها رجل للانتقام، جانب وطني بعد أن تم الكشف عن أنه عميل سابق لمنظمة قوية وسرية تعرف باسم "مربي النحل".

فيلم The Beekeeper من بطولة جيسون ستاثام، إيمي رافير لامبمان، بوبي نادري، جوش هوتشرسن، جيريمي آيرونز، ديفيد ويتس، مايكل إيب، تايلور جيمس، فيليسيا رشاد، جيما ريدجريف، ومن إخراج ديفيد آير، ومن تأليف كورت فيمر.