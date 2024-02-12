فهرية إفجين تتسبب بمشكلة في موقع التصوير .. وهذا كان شرطها كي لا تنسحب من العمل

ميرنا وليد - بيروت - تسببت النجمة التركية فهرية إفجين بمشاكل بموقع تصوير العمل التمثيلي التي تحضر له، حيث أنها رفضت أن تكمل التصوير بسبب عدم وجود "كرفان" خاص بها، ونفذت الشركة المنتجة الطلب وأحضرت لها "كرفان" فاخر على الفور.



من ناحية أخرى كان قد أفاد البرنامج التركيAramızda Kalmasınأن النجمين التركيين بوراك أوزجيفيت وفهرية إفجين، قد حضرا معرض الساعات والمجوهرات في قطر، مقابل حصولهما على مبلغ خيالي، وصل إلى حوالى 90 مليون ليرة تركية، ما يعادل مليونين و600 ألف دولار أميركي، ما هو رقم كبير للغاية.

وشكك العديد من الأشخاص بهذا الرقم، معتبرين أنه مبالغ به، في وقت لا يوجد فيه أي تقرير رسمي يؤكد تقاضيهما هذا المبلغ الخيالي.