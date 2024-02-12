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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية عبير صبري مجموعة من الصور على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث تظهر مع شقيقتها مروة صبري .
علقت عبير على الصور كاتبةً :" أنا والعسل أختي حبيبتي"، وانهالت التعليقات على الصور من قبل المتابعين بينها "حلويات بلدي" و" احلى اخوات في العالم ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض".
وبدت عبير وشقيقتها الشبه كبير بينهما في الملامح.
عبير ارتدت فستاناً باللون الموف الداكن يتميز بقصته عند الصدر، أما مروة فارتدت فستان ضيق يجمع بين اللونين الأبيض والأسود مكشوف الكتفين ويتميز بشق عند الساق.
كانت هذه تفاصيل خبر عبير صبري في مجموعة من الصور مع شقيقتها .. والشبه بينهما حديث الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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