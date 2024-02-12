عبير صبري في مجموعة من الصور مع شقيقتها .. والشبه بينهما حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية عبير صبري مجموعة من الصور على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث تظهر مع شقيقتها مروة صبري .

الأميرة ديانا إشتهرت بشعرها القصير.. ولكن ما رأيكم بها بالتسريحات الطويلة؟



علقت عبير على الصور كاتبةً :" أنا والعسل أختي حبيبتي"، وانهالت التعليقات على الصور من قبل المتابعين بينها "حلويات بلدي" و" احلى اخوات في العالم ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض".

وبدت عبير وشقيقتها الشبه كبير بينهما في الملامح.

عبير ارتدت فستاناً باللون الموف الداكن يتميز بقصته عند الصدر، أما مروة فارتدت فستان ضيق يجمع بين اللونين الأبيض والأسود مكشوف الكتفين ويتميز بشق عند الساق.