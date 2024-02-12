رمضان 2024.. 16 صورة لـ أكرم حسني من "بابا جه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان أكرم حسني تصوير مشاهده في مسلسل بابا جه للمخرج خالد مرعي، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وكشفت الجهة المنتجة للمسلسل عن صور من كواليس العمل ولقطات من مشاهد يتضمنها "بابا جه"، وجمعت أكرم حسني بالمخرج خالد مرعي، وأخرى جمعته بالفنانة نسرين أمين، والفنان ياسر الطوبجي، والفنان محمد أوتاكا.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من تأليف وائل حمدي، إخراج خالد مرعي، بطولة أكرم حسني، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، نسرين أمين، محمد أوتاكا، الطفلة لافينيا نادر، الطفلة ريم عبدالقادر.

ويشهد السباق الرمضاني منافسة كبيرة بين عدد من المسلسلات التي تتنوع موضوعاتها بين الأكشن والكوميديا والاجتماعي والإثارة والتشويق.