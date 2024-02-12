شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يلتقى بجمهوره على مسرح الساقية يوم 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم على الحجار يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير الجارى، حفلاً غنائيًا كبيرًا بساقية الصاوى بالزمالك فى قاعة النهر، ويبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء.

ويقدم الحجار خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغنياته التى يعشقها جمهوره، ومنها الأغانى الوطنية والأغانى الرومانسية أيضًا مثل: "فجر بلادى" و"الميدان" و"الشهيد" و"ورد بلدى" و"قلب الحبيب" و"مكتوبالى"، و"غزالة" و"الزين والزينة" و"لو تعرفى" و"من غير ما تتكلمى"، و"سمرا وبعيون كحيلة" و"أسهرلك".



حفل الساقية

فى سياق متصل أكد النجم علي الحجار خلال المؤتمر الصحفي الذى اقيم مؤخرا للاعلان عن مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية أن الفنان محمد الحلو سيكون ضيف شرف الحفل، مضيفا:" أنا ألقبه بمطرب المطربين لأنه يستاهل مكانه كبيرة وصديقي من فترة طويلة، كما يشمل الحفل أيضا عددا من نجوم الأوبرا منهم احمد عفت ونهاد فتحي وأسماء كمال والفنان ميدو عادل وكل حفلة سيكون فيها عدد من المطربين فمصر مليئة بالمواهب الكبيرة في مجال الفن والغناء، وكل حفلة أقدمها تحمل عدد من المفاجآت".

ووجه النجم علي الحجار الشكر للدكتور خالد داغر خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن مشروع 100 سنة غنا قائلا:" الحمد لله المشروع بداية لعدة حفلات نبدأها بالحان الموسيقار محمد عبد الوهاب وهي إعادة تراث الموسيقى ومعرفة الجيل الجديد بتاريخ عظماء الموسيقى في مصر.وأشكر أيضا الدكتور خالد داغر على وجوده في المؤتمر رغم تعرضه لحادث مؤخرا".