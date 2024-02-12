شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلف الموسيقى محمد نزيه: حقوق الملكية للمؤلفين الموسيقيين ضائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المؤلف الموسيقى محمد نزيه ضيفًا على برنامج "نص تون" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” الذى يقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله.

وفي لقائه تحدث نزيه عن علاقته بشقيقه الأكبر الموسيقار هشام نزيه وكيف كان دائمًا منذ بدايه مشواره مساندًا له في عالم الموسيقى لافتًا إلى أنه يعتبره الأخ والأب والقائد والمثل الأعلى، كما تحدث نزيه عن ضياع الحقوق الملكية للموزعين والمؤلفين الموسيقين.



محمد نزيه

وتطرق أيضًا لكواليس أعماله الموسيقية والمسلسلات التي صنع موسيقاها التصويرية وكشف عن أنه في بدايه مشواره عمل في فرقة الفنان عزب شو كعازف متطرقاً إلى الصعوبات التي واجهته خلال مشواره الفني، كما تحدث عن محطات مهمة مر بها في مشواره الفني، وخطته خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن محمد نزيه هو الشقيق الأصغر للموسيقار هشام نزيه وتخرج في كلية التربية النوعية قسم موسيقى سنة ١٩٩٨، واحترف بعدها عزف الموسيقي مع عدة فرق موسيقية، كما درس هندسة الصوت، ومن أعماله الموسيقى التصويرية لفيلم " تيته رهيبة " للنجم محمد هنيدى وفيلم " اتش دبور " وفيلم " لحم غزال.