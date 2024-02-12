ميرنا وليد - بيروت - في عيد الحب وبعد مرور حوالي 4 سنوات على زواجهما، فاجأت الفنانة اللبنانية مايا نعمة وزوجها مدرب اللياقة البدنية شربل أبو خطار متابعينهما باعلانهما خبراً سعيداً لم يتوقعه أحد وهو حملها بمولودهما الأول.
وكشفت مايا عن ملامح الحمل التي بدأت تظهر عليها ويبدو أنها أخفت الخبر لفترة طويلة عن متابعيها قبل ان تقرر اعلانه في عيد الحب.
يذكر ان الثنائي كان قد تزوج في 5 تشرين الثاني 2019 في نيفادا وتحديدا في ولاية لاس فيغاس الأميركية اذ تم الزواج مدنياً.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرور 4 سنوات على زواجهما.. مايا نعمة وزوجها شربل أبو خطار يعلنان هذا الخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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