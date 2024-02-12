ممثل مصري يحتفل بزفافه بعمر الـ69 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الممثل المصري محمود عامر بزفافه في عمر الـ 69 عاماً.

وشارك محمود متابعيه عبر حسابه الرسمي، مجموعة صور ومقاطع فيديو وثقت أجواء الحفل الذي حضره عدد من الأقارب والأصدقاء.

ونشر محمود صور ومقاطع فيديو التي وثقت حفل زفافه، وظهر محمود في إحدى الصور مع عروسه داخل السيارة، وأرفقها بتعليق قال فيه: "الحمد لله والشكر لله على كل شيء، تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا فرج".

وأضاف محمود في تعليق آخر: "عوض وترتيبات ربنا فوق ما نتخيل".

كما نشر عامر مقطع فيديو، ظهر في وهو يرقص مع عروسه خلال حفل الزفاف، وعلق عليها قائلاً: "مش عارف ليه بتونس بيكي وكانك من دمي الحمد لله والشكر لله على كل شيء مدد يا رب".



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