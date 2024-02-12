شاركت مشهورة سناب شات، العنود اليوسف، تحذيرًا لأحد متابعيها بشأن خيانة زوجها.

ونشرت العنود الصورة التي قام المتابع بتصويرها لزوجها على حسابها الشخصي في تطبيق سناب شات، وعلقت عليها: “هذه الصورة التقطت لزوجي وأرسلتها لأمي في الخاص، زوجك مع فتاة أخرى، إنه يخونك حقًا ولقد التقطت هذه الصورة أمس وأنت لا تعلمين”.

وردت العنود على الصورة قائلة: “هل تعرفين هذه الفتاة قبل أن تتدخلي في نوايا الرجال؟”.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الصورة، وعلق أحدهم قائلاً: “يبدو أن هذه الصورة تعود للعنود، أليس كذلك؟”، وقال آخر: “يبدو أنها مقربة منه، لكن بعض النساء يحببن الشائعات ويتظاهرن بالنصح”.

كانت هذه تفاصيل خبر متابعة تتهم زوج العنود اليوسف بالخيانة وتوثق اتهامها بصورة له مع فتاة.. ومشهورة السناب ترد عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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