أثار مشهور ومؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، مبارك القحطاني المعروف بـ “أبو جركل”، الجدل بسبب تصريحه الأخير حول والدته.

وفي بث مباشر على تطبيق “تيك توك” مع أحد المشاهير المعروفين على التطبيق، تحدث أبو جركل عن كيفية تغطية النساء في بعض قبائل البدو لوجوههن حتى أمام أزواجهن. قال: “أمي طوال حياتها ترتدي البرقع ولم أر وجهها مرة واحدة، حتى عندما دخلت الخيمة وصليت وكنت أتواجد فيها”.

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع الفيديو، واستغربوا من واقعية وجود بعض النساء اللاتي يخفين ملامحهن عن أزواجهن وأطفالهن.

ويعتبر أبو جركل واحدًا من أهم المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اشتهر بأسلوبه الكوميدي في تقليد الشخصيات.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أبو جركل: أمي طول عمرها ببرقعها ولا مرة شفت وجهها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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