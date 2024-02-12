ترنيمة جديدة للسيدة العذراء تطلقها مارينا واكيم مخيبر بمناسبة عيد سيدة لورد

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت المرنمة مارينا واكيم مخيبر ترنيمة للسيدة العذراء أطلقت عليها عنوان "لنا أم لا أبهى في السماء" تزامنت مع عيد سيدة لورد وهي من ضمن CD ستطلقه المرنمة قريباً بعنوان "سيدة لبناننا".

وهي من كلمات جان كلود جيانادا ترجمة الأب الحبيس يوحنا خوند، غيتار جان بول جلوان، ميكساج جان بول جلوان، بيانو لوكاس صقر، تشيللو جنى سمعان، كورال إيلي أسمر وجان بول جلوان، مونتاج سابين سلامة.

يذكر أن مارينا واكيم مخيبر هي نائبة الرئيس لجمعية LeBam المؤلفة من حوالي 38 عازفاً وتحيي غالباً حفلات موسيقية في عدة مناسبات.