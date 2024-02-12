تامر عاشور يتعرض للتنمر بسبب " هيجيلي موجوع " .. فهل قال " أزبوع " بدل " أسبوع " ؟

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنان المصري تامر عاشور للتنمر بسبب أغنيته الشهيرة "هيجيلي موجوع"، حيث انتشرت العديد من الفيديوهات على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي التي تسخر من قوله كلمة "أسبوع" في الأغنية بشكل يظهرها "أزبوع".



ويواصل عاشور تحقيق نجاح كبير بأغنيته "هيجيلي موجوع"، والأغنية من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع موسيقي عمرو الخضري، وتقول كلماتها:

"هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان

‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان

‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه

‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه

‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش

‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش

‎ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش

‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش

‎مسكين و غلبان..

‎قالولي بعديك خلاص ضاع

‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة

‎ب وداع

‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي

‎ومفيش

‎الصورة بوضوح .. بقت بيموت وانا بعيش".