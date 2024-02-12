أنغام وفؤاد عبد الواحد يغنيان ضمن حفلات فبراير الكويت .. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - ضمن حفلات فبراير الكويت على مسرح الأرينا 360، أحيا الفنانين أنغام وفؤاد عبد الواحد، حفلاً مكتمل العدد. معلومات تشير إلى دخول كايت ميدلتون في غيبوبة بعد عمليتها الجراحية.. والقصر الملكي يتدخل

فؤاد عبد الواحد قال:"الجمهور الكويتي جمهور صعب ومستمع جيد، ولذلك فإن كل مرة أقف فيها أمامه أشعر بأنني أقف أمام لجنة تحكيم، وهو ما يجعلني أستعد جيدا لهذا اللقاء الذي أعتبره تحديا ومحطة نجاح مع كل حفل ناجح أحييه بالكويت، ولذلك فإن سعادتي بهذا اللقاء كبيرة ومفيدة وممتعة لي كما هي ممتعة للجمهور، ومن أجل هذا اللقاء استعددت بمجموعة متنوعة من أعمالي الرومانسية والوطنية أيضا، احتفالا بالأعياد الوطنية للكويت، أدام الله أمنها ورخاءها وتقدمها في ظل قيادة سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد".

وغنى عبد الواحد مجموعة من أغنياته بينها "أبراي لله، أثق فيك، أدراه، أصحى، الإنة، العيون السود، أنا الكذاب".

بعدها غنت الفنانة أنغام مجموعة من أغنياتها بينها "أساميك الكتيرة، حالة خاصة، لفيت يا كويت".

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