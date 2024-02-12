10 منح دراسية من أكاديمية الفنون لمهرجان مسرح الجنوب

ياسر رشاد - القاهرة - وافق مجلس أكاديمية الفنون، برئاسة د.غادة جبارة، على توفير ١٠ منح دراسية مجانية للفائزين المصريين في الدورة الثامنة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة، والذى تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع في محافظة قنا خلال الفترة من ١ إلى ٦ مارس ٢٠٢٤، والتي تحتفل بالمسرح العراقى برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا.

قال الناقد الفنى هيثم الهواري، رئيس المهرجان، إن الهدف من هذه المنح هو العمل على ثِقل مواهب الشباب المصري في محافظات الصعيد بالدراسة الأكاديمية، بالإضافة إلى الورش التدريبية الاحترافية التي يقيمها المهرجان أثناء فعاليات المهرجان من خلال كبار متخصصي المسرح في مصر والدول الأجنبية فضلا عن تحقيق أحلامهم في الالتحاق بأكاديمية الفنون.

وأضاف الهواري، ان إدارة المهرجان توجهت بالشكر للدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون التى تسعى دائما لتنمية ودعم مواهب الشباب المصرى فى كل المجالات الفنية.