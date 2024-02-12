بالفيديو: رومانسية أحلام ومبارك الهاجري تخطف قلوب الجمهور

في لفتة رومانسية جميلة، تفاعل رجل الأعمال مبارك الهاجري مع نجاح زوجته الفنانة الإماراتية أحلام في حفلها الأخير، ما أثار إعجاب المتابعين وتمنى لهم دوام الحب والسعادة.

وعبر الهاجري عن فخره بزوجته قائلاً: “تبهرنا بشيء جميل وأحسن إن شاء الله دايماً في القمة يا رب العالمين”. ثم قام بتقبيل رأسها، لترد أحلام بامتنان: “الحمدلله على نعمة مبارك الهاجري”.

وتعرف الجمهور على رومانسية أحلام وزوجها التي تتجلى بشكل دائم، خاصة في حفلاتها.

وكانت أحلام قد أحيت حفلاً غنائياً يوم الجمعة 9 فبراير على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأبهرت أحلام الجمهور بإطلالاتها الرائعة وأدائها المذهل على المسرح خلال حفل “Queen of Chess”.

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