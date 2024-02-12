هكذا علقت أحلام على سؤال مذيع للأمير عبد الرحمن بن مساعد: هل توافق على عمل بناتك في مجال الفن

علقت الفنانة الإماراتية أحلام على سؤال أُطلق على الأمير عبدالرحمن بن مساعد خلال مشاركته في بودكاست “احكي مالك”، وكان السؤال يتعلق بموافقته على دخول بناته مجال الفن.

وجاء رد الأمير قائلاً: “أرفض دخول بناتي مجال التمثيل، فأنا أرى أنه في النهاية يجب أن يكون لديهم مستقبل في مجالات أخرى مثل المحاماة وغيرها، وأرى ذلك الأمر أفضل لهم نظرًا لأن جدهم هو الملك عبدالعزيز”.

وعبرت أحلام عن رأيها في تغريدة على حسابها الشخصي على منصة X قائلة: “لكل شخص رأيه يا أستاذ، وبكل احترام للمقدم، إلا أن السؤال نفسه كان خاطئًا من الأساس. فأنت تسأل صاحب السمو الملكي، وجدهم هو الملك عبدالعزيز، وبناته هم أميرات من الدرجة الرفيعة”.

وأضافت: “إذاً، لماذا لا تسأل سمو الأمير إذا كان يرغب في رؤيتهن كوزيرات أو سفيرات؟ ولكن بصراحة، كان رد سمو الأمير صادمًا بالنسبة لي، فهل يعني ذلك أن بناتنا ليس لهم مستقبل؟ شكرًا”.

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