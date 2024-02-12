ماجدة الرومي بين الهجوم عليها والدفاع عنها .. وهكذا كان موقف أحلام

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي للهجوم بسبب كلمتها في حفلها في أبو ظبي، بينما دافع عنها آخرين.



وفي تفاصيل ما قالته ماجدة :"اشتقنا لـ أبو ظبي الحلوة اللي كلشي فيها بيضحكلنا وبيستقبلنا بالإعمار والخضار اللي بيمجد الله وبيكبر القلب، الله يديمها على هالأرض الطيبة بركة ونعمة، جايين من لبنان، مطرح ما عم نعيش أبشع كوابيسنا بسبب الإجرام المقترَف في حقنا من قبل من يلي اسمهم منّا وفينا وهم مش هيك، ما فينا إلا ما نتوقف أمام الإنجازات اللي عم نشوفها كيف ما مشينا في هذا البلد الحبيب، منشوف بعيونا كيف العظماء بيعملوا الجنة على الأرض".

وسألت ماجدة الحضور : "هل يوجد لبنانيون؟ بمسي عليكم، وبقولكم نحن في انتظاركم هذا الصيف، لا يزال بلدنا جميلاً ولا زلنا نحبه، ولا يزال جنة ورح يبقى.. مهما عملوا فينا ومهما أجرموا تأكدوا أنّ الكلمة الأخيرة لربنا ولبنان لديه رب".

المنتقدون اعتبروا أن ماجدة يجب أن تظهر الصورة الجميلة للبنان في الخارج، بينما اعتبر المدافعون عنها أنها تتكلم الحقيقة ولم تقم بأي أمر خاطئ.

ومن بين المدافعين عن ماجدة الفنانة الإماراتية أحلام حيث كتبت على صفحتها:"؟؟؟!!!!! انت تتحدث مع ماجدة الرومي ما بيصير تتكلم معاها بهالطريقه ابداً غير موفقه هذي كلمه ما بتنقال ل ماجدة الرومي وهي بتحكي عن وضع كلكم بتحكوا فيه لبنان والحقيقه هي تتكلم من الم !!!!! الجمال هو لبنان الحب هو لبنان العظيمه صح وميه بالميه صح بس اليوم لبنان حزين جداً واهل لبنان يستحقون الافضل وهي تتكلم عن حال ووضع موجود فعلاً وهي حزينه على وطنها من بعد ماكان لبنان الوجهه الاولى للسياحه وين لبنان اليوم ماقالت شي غلط كلنا حزينين على لبنان بس مع احترامي لم تكن موفق بالرد على قامه عظيمه فنيه كبيره الكبيره ماجدة الرومي لا يتسلق احد على ظهر العظماء ابداً هذي ماجده الرومي يا استاذ".

وجاء كلام أحلام رداً على أحد الإعلاميين اللبنانيين الذي قال :"كلمة السيدة ماجدة الرومي في حفل ابو ظبي غير موفقة !

بدك تحكي كلام جميل عن الامارات انا معك ولكن حلو كمان نحمل صورة لبنان الحلوة معنا وين ما رحنا

الاجرام والكوابيس موجودين بكل بلدان العالم بس الفرق وين عم نسلِّط الضو اكتر عالحلو او عالبشع!"

