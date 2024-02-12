لينا جودي توقع كتابها .. وهذه قصة ارتباطه بمدينة صور

ميرنا وليد - بيروت - برعاية وزارة الثقافة وجمعية النساء القياديات WLA، وفي أجواء ثقافية فنية عامرة بالإبداع والتميز، وقعت مصممة المجوهرات اللبنانية لينا جودي كتابها "أسطورتي-صور، أصل الحكاية" باللغتين العربية والإنكليزية.

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وأطلقت لينا، في المكتبة الوطنية -الصنايع، مجموعتها من المجوهرات المستوحاة من آثار مدينة صور.

والكتاب يربط بين تصاميم قطع المجوهرات في المجموعة والأساطير التاريخية التي استُلهِمَت منها.

افتتح الحفل بالنشيد الوطني، وتوقيع الكتاب، وكانت كلمة لوزارة الثقافة ممثلة بشخص السيد روني ألفا، تلتها كلمة رئيسة جمعية السيدات القياديات السيدة مديحة رسلان، ثمّ كلمة المصممة لينا جودي، التي أوضحت فكرة المجموعة، وانتماءها إلى مدينة صور، ثمّكان حفل كوكتيل، ومشاهدة للمعرض والتجوال فيه.

حضر الحفل مجموعة من الشخصيات الثقافية والفنية، وأصدقاء، ومهتمون في هذا المجال، ونالت المصممة جودي درعاً تكريمياً من نقابة الحرفيين والفنانين اللبنانيين، وذلك تقديراً لجهودها وإبداعها الفني الفريد الذي حققته في مسيرة عملها في عالم تصميم المجوهرات.