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ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة درة التونسية الجمهور بإطلالتها الجديدة، وخطفت الأنظار بأناقتها وأنوثتها، وظهرت مرتدية فستاناً طويلاً باللون الأبيض من دون أكمام، مزيناً ببعض حبات الكرسيتال، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً خفيفاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
الفستان الذي إرتدته درة من دار أزياء Givenchy، ويصل سعره إلى 7,900 دولار أميركي.
وكانت أثارت درة التونسية ضجة كبيرة بظهورها بلوك غريب، إرتدت فيه توب باللون الأسود، بكمين طويلين، وسروالاً بشكل غريب ومقسم إلى نصفين، القسم الأول وهو الأعلى باللون الأسود، أما من الأسفل، فأضيفت إليه قماشة الجينز الأزرق مع حزام أسود، ما جعل الكثير من المتابعين يقولون إن درة لم توفق بهذا اللوك.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- درة التونسية تستعرض أنوثتها بفستان رائع من Givenchy.. لن تصدقوا سعره الخيالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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