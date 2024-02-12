بالصور- أسعار تفوق الخيال لإطلالة نور الغندور وهكذا إستعرضت رشاقتها بالجامبسوت

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية نور الغندور على الجمهور بصور جديدة، ظهرت فيها بلوك رائع، إرتدت فيه جامبسوت ضيقاً بنقشة جلد التمساح، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها.



الجامبسوت الذي إرتدته نور الغندور من دار الأزياء العالمية ALAÏA، يصل سعره إلى 2,990 يورو.

وانتعلت نور الغندور حذاءً أسود من نفس دار الأزياء، يصل سعره إلى 1,690 يورو، أما حقيبة اليد التي كانت تحملها، فهي من دار أزياء Hermès، ويصل سعرها إلى 24.960 يورو.

من جهة أخرى، تشارك نور الغندور في فيلم "شهر زي العسل"، إلى جانب الممثل محمود بو شهري، ومن المقرر عرض العمل قريباً على "نتفليكس".

وشاركت نور الغندور متابعيها صورة الملصق الدعائي للفيلم، وظهرت فيه وهي تقف إلى جانب محمود بوشهري بطريقة معاكسة في حديقة مليئة بالورود.



