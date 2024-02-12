الفرقة القومية العربية تحتفل مع جمهورها بعيد الحب في دار الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفرقة القومية العربية بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، لإحياء حفلا غنائيا الجمعة المقبل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، ويتزامن مع احتفالات الأوبرا بعيد الحب.

ومن المقرر أن يتضمن البرنامج أجمل أغانى الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، ويؤدى الأغانى مطربات الفرقة، منهن إيمان عبد الغنى وسارة زكى ونهاد فتحى وهند النحاس، وأشارت دار الأوبرا إلى أن الحفل تم حجزه بالكامل بعد أسبوع من إعلان موعده.

وتقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى يوم 18 شهر فبراير نخبة مختارة من روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، خلال حفل وهابيات على مسرح معهد الموسيقى العربية، أداء مجموعة من مطربين الأوبرا.

يشار إلى أن سلسلة حفلات وهابيات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية، تأتى فى إطار دورها الهادف إلى الحفاظ على الهوية الموسيقية العربية وتعريف الأجيال الجديدة بروائع التراث الفنى وتخليدًا لأعمال موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

معلومات عن محمد عبد الوهاب

ولد الموسيقار محمد عبد الوهاب فى حى باب الشعرية، والده الشيخ محمد أبو عيسى كان يعمل مؤذنا وقارئا فى جامع سيد الشعرانى بباب الشعرية، والتحق بكُتاب جامع سيدى الشعرانى لكي يدرس بعد ذلك فى الأزهر الشريف بناء على رغبة والده، حفظ عدة أجزاء من القرآن الكريم قبل أن يهمل تعليمه ويتعلق بالغناء والطرب.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.