دعا الممثل الأميركي الشهير مارك روفالو إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة خلال إحدى فعاليات فنية في الولايات المتحدة. وأكد روفالو أهمية دعوة زعماء العالم، وبخاصة الرئيس جو بايدن، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة ومنح فرصة للسلام. كما أشار إلى أن الفنانين يدعون لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، حيث أصبح من الواضح أن القصف لا يحقق أي فائدة لأي طرف.

وتساءل روفالو عن السبب الذي يمنع إعطاء فرصة جديدة للسلام، في ظل وجود مليون لاجئ على حدود رفح يواجهون تهديدًا جديدًا من القصف و400 ألف شخص يعانون من الجوع، وعجز أي مساعدات إنسانية عن الوصول إليهم.

وفيما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر، أعرب النجم الأميركي عبر حسابه الشخصي عن عدم توفر إجابات واضحة، لكنه أكد على أهمية التركيز على الوجود الإنساني المشترك والواقع الذي نعيشه. وأعرب عن أمله في أن تساهم قدسية إنسانيتنا المشتركة في شفاء جروح الانقسام التي تفوق الوصف.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ممثل أمريكي شهير يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.