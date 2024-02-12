شاهد يحيى الودعاني يسخر من حجم حقيبة شقيقته نجلاء

جمع فيديو بين يحيى ونجلاء، شقيق وشقيقة سارة الودعاني، الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. في الفيديو، يسخر يحيى من حجم حقيبة شقيقته نجلاء. يحمل الحقيبة الصغيرة ويقول إن البنات ينفقن مبالغ كبيرة على أشياء صغيرة، ويشير إلى أن الحقيبة لا يمكن وضع شيء غير قلم التحديد فيها.
لقد تفاعل العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو. أحدهن علقت قائلة “الشنطة جميلة جدًا”، وعلقت آخرى قائلة “يارب لو كان سعرها يتناسب مع حجمها، ولكن بصراحة تبدو رائعة، فقط السعر مرتفع”.
يجدر بالذكر أن يحيى الودعاني هو الشقيق الأوسط للناشطة سارة. ومع ذلك، يبتعد يحيى عن وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث يدير مطعمًا ومقهى متنقلًا في جدة. يظهر يحيى في بعض الفيديوهات مع سارة، وتشير سارة فيها إلى أنها تعتبره الدعامة القوية لها.
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