شكرا لقرائتكم خبر عن ألبا فلوريس بطلة La Casa De Papel تطالب بوقف إطلاق النار على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الممثلة الأسبانية ألبا فلوريس التي تعد واحدة من أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم بعد مشاركتها في سلسلة La Casa De Papel، التي لاقت نجاحا كبيرا منذ وقت عرضها بـ وقف إطلاق النار على غزة.



ألبا فلوريس

وارتدت فلوريس شارة داعمة للشعب الفلسطيني، والتي احتوت على جملة "أوقفوا تجارة الأسلحة، أوقفوا إطلاق النار الآن، غزة"، على الدبوس الذي ترتديه على فستانها.

وأكدت فلوريس قائلة:" لم أكن أعرف مقدار الفرصة التي ستتاح لي للتحدث، بالنسبة لي في هذه الأوقات الصعبة بعد مقتل 30 ألف شخص في غزة، من الصعب أن آتي وأحتفل بشيء ما، أنه أمر متناقض".

ولهذا السبب أردت أن ارتدي شارة لدعم غزة وشعبها في يوم مهم مثل توزيع جوائز Goya.