ميرنا وليد - بيروت - أعلنت البلوغر اللبنانية المعنية بمواضيع الموضة ووصيفة ملكة جمال لبنان سابقاً ريتا لمع، خبراً محزناً لمتابعيها، وذلك عبر حسابها الخاص.

وقد نشرت ريتا لمع، زوجة النائب اللبناني إلياس حنكش، صورة تجمعها بوالدها، أعلنت من خلالها رحيله، وقالت: "دائما في عقلي وفي قلبي".

وكانت شاركت ريتا لمع في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2003، وحصلت على لقب الوصيفة الثانية، ومن ثم خاضت تجربة تقديم البرامج التلفزيونية، وعام 2007 دخلت القفص الذهبي، وتزوجت من النائب اللبناني الياس حنكش، وأنجبت منه 3 أولاد.

كانت هذه تفاصيل خبر وصيفة ملكة جمال لبنان وزوجة النائب تفجع بوفاة والدها.. وهكذا أعلنت الخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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