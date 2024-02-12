ميرنا وليد - بيروت - شوقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها لأحداث مسلسل "2024"، المقرر عرضه خلال سباق موسم دراما رمضان 2024.

وشاركت نادين متابعيها مقطع فيديو من كواليس تصوير المسلسل، ظهرت فيه برفقة الممثل السوري محمد الأحمد.

وظهر الممثلان في مقطع الفيديو وسط أجواء باردة جداً وهما يرتديان الكثير من الملابس بسبب البرد الشديد في موقع التصوير.

وكشفت نادين خلال حديثها أنها اضطرت أن تلف نفسها بغطاء من شدة البرد، وبدوره قال الأحمد إن اسم المسلسل هو "2424"، ما أثار ضحك نادين نتيجة هذا الخطأ، وقالت: "الحرارة بالتأكيد تحت الصفر، ولكن فدا المسلسل".

يذكر أن مسلسل "2024" هو الموسم الثاني من مسلسل 2020، الذي شاركت فيه نادين نسيب نجيم إلى جانب الممثل السوري قصي خولي.

والمسلسل من تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، وتدور أحداثه في إطار الأكشن والتشويق.

كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم تكشف صوراً من كواليس تصوير "2024" مع محمد الأحمد: رح نتجمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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