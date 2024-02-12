ممثلة مصرية تنهار بكاءً مباشرة على الهواء.. وهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - إنهارت الممثلة المصرية وئام مجدي بكاءً، وذلك بعد تذكرها والدها الراحل، والصفات المشتركة بينها وبينه.

وقالت وئام إن والدها توفي منذ 15 عاماً، وأضافت: "إحنا كنا شبه بعض جداً في صفات كتير، بابا كان بيحب الضحك والهزار والخروج وأنا كذلك، وتعلّمت الرومانسية من معاملته لوالدتي".

كما ذكرت وئام جدتها، وبعض مقاطع الفيديو التي تجمعهما، وقالت: "فيديوهاتي مع جدّتي بتكون من غير تحضيرات، وجدّتي دائماً بتسألني عن الزواج، بتكلّمني في الموضوع ست مرات في اليوم مثلاً".

حديث وئام مجدي جاء خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي تقدّمه الإعلاميتان المصريتان منى عبد الغني ومها الصغير على قناة cbc.

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