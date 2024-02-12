ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية روبي، عبر حسابها الرسمي، بوستر أغنيتها الجديدة "لو يرجع"، تمهيداً لطرحها تزامناً مع الإحتفال بيوم الحب.

وشاركت روبي البوستر مع متابعيها، وأرفقته بتعليق: "قريباً لو يرجع".

أغنية "لو بيرجع" من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي ومكس وماستر هشام البنا، وتوزيع رقمي فيرال ويڤ، وستطلقها على طريحة السينغل.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور روبي، وأعربوا عن حماسهم الكبير لسماع الأغنية الجديدة، وتمنوا لها النجاح الدائم.

يذكر أن روبي كانت قد أطلقت منذ فترة أغنية "3 ساعات متواصلة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي توما، وتوزيع رقمي فيرال ويڤ.

وكانت قد أثارت الأغنية جدلاً واسعاً، إذ اعتبر البعض أن كلماتها تحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية.

كانت هذه تفاصيل خبر روبي تعلن عن مفاجأة لمتابعيها في عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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