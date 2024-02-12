تزوج الفنان المصري محمود عامر البالغ من العمر 69 عاما من فتاة تصغره في العمر وأقام حفل زفاف.

ونشر الفنان المصري مقع فيديو من حفل زفافه وأرفقه بتعليق: “الحمدلله والشكر لله.. تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا فراج”.

وقال الفنان محمود عامر، أن بداية حبه لزوجته بدأت بنظرات، وتابع: “كلامنا كله كان بالعيون، والحب سلوك وأفعال مش مجرد كلام بيتقال”.

وأضاف: “مش شايف السن عائق لأن ربنا أنعم عليا بنعمة الصحة ولسه واقف على رجليا”.

وأثار زواج الفنان حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث حرص بعضهم على تهنئته فيما تهكم البعض الآخر بسبب فارق العمر.

ورد الفنان على مهاجمي زواجه، قائلا، أنه لم يرتكب فعلا فاحشا، وإنما تزوج بشكل قانوني شرعي، معتبرا أن المهاجمين في حاجة إلى العلاج.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فنان مصري في عمر الـ 69 يتزوج من فتاة شابة ويثير الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.