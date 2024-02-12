أحدث ظهور لـ سلمى أبو ضيف.. والجمهور يغازلها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث إطلالة لها.

ونشرت "سلمى"، صورة من اطلالتها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيه مرتدية فستان أسود "مكشوف الظهر".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة" ، "اللون الأسود" ، "الحب" ، "جميلة" ، "حلو".

يذكر أن، سلمى أبو ضيف تخوض دراما رمضان 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" ويعتبر أول بطولة مطلقة لها في الدراما التليفزيونية.

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