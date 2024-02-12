فن ومشاهير

رمضان 2024.. ريهام حجاج تروج لمسلسل "صدفة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روجت الفنانة ريهام حجاج، لمسلسلها الدرامي "صدفة" المقرر عرضه على شاشات "المتحدة" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

ونشرت ريهام، بوستر تشويقي لمسلسلها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مسلسل صدفة علي قنوات المتحدة في رمضان (شهر الفرحة)".

وأضافت: "اللهم بلغنا رمضان على خير وأجعله فرج على أخواتنا وأمة المسلمين يا رب".

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، عبير منير، رباب ممتاز، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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