رمضان 2024.. ريهام حجاج تروج لمسلسل "صدفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روجت الفنانة ريهام حجاج، لمسلسلها الدرامي "صدفة" المقرر عرضه على شاشات "المتحدة" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

ونشرت ريهام، بوستر تشويقي لمسلسلها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مسلسل صدفة علي قنوات المتحدة في رمضان (شهر الفرحة)".

وأضافت: "اللهم بلغنا رمضان على خير وأجعله فرج على أخواتنا وأمة المسلمين يا رب".

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، عبير منير، رباب ممتاز، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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