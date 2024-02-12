فن ومشاهير

عمر كمال يستعد لطرح "الساحر" على "يوتيوب"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يستعد المطرب عمر كمال، لطرح أحدث أغانيه "الساحر" خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعددا من المحطات الموسيقية.

وانتهى عمر كمال من تسجيل الأغنية بأحد استديوهات الموسيقى، ويتم حاليا عمليات المونتاج للأغنية.

أغنية "الساحر" من كلمات وألحان عمر دولار، وتوزيع أبو عبير، وإنتاج SMS معتز عرموش وsr سامو.

‏وكان عمر كمال، قد طرح مؤخرا أغنية "صباحك فل" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

فيما طرحت sms مؤخرا أغنية "مستفز" للمطربة غفران على قناة "مزيكا" و"أنغامي" وبعض المنصات الموسيقية المختلفة، وهي من كلمات الشاعر عصام حسني، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين.

كما طرحت أيضا أغنية "هنا غزة" للمطربة نورهان درويش على يوتيوب، وهي من كلمات شريف درويش، وألحان إسلام ممدوح، وتوزيع أحمد نبيل.

اقرأ أيضا:

"إيمي سمير غانم طلبت مني الطلاق"..حسن الرداد يكشف ما حدث بينهما

"سبب فرحتي".. أحدث ديو غنائي لأحمد سعد وأصالة نصري في عيد الحب

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا