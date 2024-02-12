عمر كمال يستعد لطرح "الساحر" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يستعد المطرب عمر كمال، لطرح أحدث أغانيه "الساحر" خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعددا من المحطات الموسيقية.

وانتهى عمر كمال من تسجيل الأغنية بأحد استديوهات الموسيقى، ويتم حاليا عمليات المونتاج للأغنية.

أغنية "الساحر" من كلمات وألحان عمر دولار، وتوزيع أبو عبير، وإنتاج SMS معتز عرموش وsr سامو.

‏وكان عمر كمال، قد طرح مؤخرا أغنية "صباحك فل" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

فيما طرحت sms مؤخرا أغنية "مستفز" للمطربة غفران على قناة "مزيكا" و"أنغامي" وبعض المنصات الموسيقية المختلفة، وهي من كلمات الشاعر عصام حسني، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين.

كما طرحت أيضا أغنية "هنا غزة" للمطربة نورهان درويش على يوتيوب، وهي من كلمات شريف درويش، وألحان إسلام ممدوح، وتوزيع أحمد نبيل.

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