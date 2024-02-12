غدا.. مسلم يطرح "غمة" الأغنية الترويجية لفيلم "درويلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يطرح المطرب مسلم مساء غد الثلاثاء على موقع الفيديوهات "يوتيوب" فيديو كليب "غمة" وهي الأغنية الدعائية للفيلم السينمائى "درويلة"

الأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي عمرو الخضرى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

يذكر أن فيلم "درويلة" تم طرحه فى دور العرض الأسبوع الماضي، في جميع دور العرض السينمائية في مصر والدول العربية، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير، حيث يحتوي على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب جديد.

الفيلم بطولة عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، أيتن عامر، محمد علي رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحي، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد دياسطي وعبدالرحمن فتحي، وإخراج معوض إسماعيل.