شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخوفات من وصولها.. تايلور سويفت تحتفل مع صديقها بالفوز فى Super Bowl والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الليلة الأكثر شعبية في كرة القدم الأمريكية أمس Super Bowl LVIII، باحتفال كبير من النجمة العالمية تايلور سويفت، بصديقها "كيلسي"، لاعب فريق كانساس سيتي تشيفز، الذى فاز بالبطولة في مباراة خيالية حضرها عشرات الالاف من الملعب وشاهدها الملايين من المنازل.

وبدأت القصة بانتشار الكثير من الاخبار باحتمالية عدم تمكن النجمة العالمية تايلور سويفت من الحضور للمباراة ومؤازرة صديقها "كيلسي" في مباراته الضخمة، حيث ان النجمة كانت تحي حفلا في الليلة السابقة في اليابان ضمن جولة Eras Tour، وهو ما اثار الكثير من التساؤلات عن إمكانية وصولها.

وسرعان ما انتشرت الكثير من التقارير التي تفيد بوصول النجمة الحائزة على جائزة الجرامي لأفضل البوم لهذا العام، لملعب أليجيانت في لاس فيجاس الأمريكية لمؤازرة صديقها بعد انتقالها مباشرة بعد انتهاءها من الحفل في اليابان الى لاس فيجاس.

والتقطت عدسات المصورين احتفال "سويفت" مع صديقها "كيلسي" بعد انتهاء المباراة بنزولها الى أرضية الملعب واحتضانه وتقبيله وسط الجماهير، ليختتم الثنائي الأسبوع بالكثير من الجوائز، حيث حصدت سويفت منذ أيام على الجائزة الكبرى في الجرامي وسجلت رقماً قياسياً اخر في مسيرتها الفنية والغنائية وهو ما فعله صديقها بالفوز ايضاً في المباراة.