مارك رافالو وألبا فلوريس " نيروبي" يطالبان جو بايدن بوقف إطلاق النار على غـ زة

ميرنا وليد - بيروت - طالب الممثل الأميركي مارك رافالو الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف إطلاق النار في غـ زة، وذلك خلال حفل نقابة المخرجين الأميركيين.



وقال رافالو: "نريد من زعماء العالم، وخاصة الرئيس جو بايدن، أن يطالبوا بوقف إطلاق النار في غـ زة، وإعطاء فرصة للسلام".

وأضاف قائلاً: "نحن الفنانين ندعو إلى إحلال وقف دائم لإطلاق النار، لأنه بات من الواضح أن القصف لن يجدي نفعاً لأحد".

وتابع: "أين الخطأ في إعطاء فرصة جديدة للسلام؟ هناك مليون لاجئ على حدود رفح يواجهون موجة جديدة من القصف، و400 ألف شخص يموتون من الجوع ولا يمكن لأي مساعدات إنسانية أن تدخل إلى هناك".

وختم: "ولهذا السبب نطلب من زعماء العالم، وخاصة الرئيس جو بايدن، المطالبة بوقف إطلاق النار، وإعطاء فرصة للسلام".

كما وطالبت الممثلة الإسبانية ألبا فلوريس الشهيرة بشخصية "نيروبي" في مسلسل La Casa De Papel، بوقف إطلاق النار في غـ زة.

وإرتدت فلوريس شارة داعمة للشعب الفلسـ طيني، والتي احتوت على جملة "أوقفوا تجارة الأسلحة، أوقفوا إطلاق النار الآن، غزة"، على الدبوس الذي ترتديه على فستانها.

وقالت فلوريس:" لم أكن أعرف مقدار الفرصة التي ستتاح لي للتحدث، بالنسبة لي في هذه الأوقات الصعبة بعد مقتل 30 ألف شخص في غـ زة، من الصعب أن آتي وأحتفل بشيء ما، أنه أمر متناقض".

ولهذا السبب أردت أن أرتدي شارة لدعم غـ زة وشعبها في يوم مهم مثل توزيع جوائز Goya.