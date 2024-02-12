حسن الرداد : "إيمي سمير غانم طلبت مني الطلاق في شهر العسل "

ميرنا وليد - بيروت - إستذكر الممثل المصري حسن الرداد موقف حدث بينه وبين زوجته الممثلة إيمي سمير غانم، أثناء سفرهما لقضاء شهر العسل وحيث طلبت منه الطلاق .

ورد حسن الرداد على سؤال عن سبب إستمرارية ونجاح الزواج من وجهة نظره قائلاً : "أعتقد أن عقل الرجل في أوقات كتير بيكون السبب لأن الست أسهل كلمة عندها خصوصا في سنوات الزواج الأولى طلقني".

وتابع حسن الرداد متذكراً ما حدث بينه وبين زوجته إيمي سمير غانم في شهر العسل وقال: "أقسم بالله وإحنا لسه في الطيارة بهزر معاها ومعرفش إنها بتخاف من الطيران، وأنا في الطيارة ببقى كأني ماشي في البيت متحمس وبحب أتحرك وأفضل أقول الطيارة هتقع، لقيتها قعدت تعيط وتقولي طلقني وزعلت وفضلت أصالحها لحد ما وصلنا المكسيك".

وأضاف حسن الرداد : "في بداية الجواز البنت لما بتضايق بتلاقي كلمة طلقني دي سهلة، لو الراجل ممسكش دماغه في كل المرات ممكن يحصل الإنفصال، أول سنين جواز من وجهة نظري وتجربتي بيبقوا صعبين أوي عشان تفهموا طباع بعض، وبعد كده في صعوبات أنكم تخلقوا حاجات جديدة والحياة بين الاتنين المتجوزين عايزة نفس طويل".

وكانت تلك التصريحات خلال لقائه في برنامج "كلام نواعم" عبر قناة mbc1.

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