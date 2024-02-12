تامر حسني الأول على يوتيوب بـ"موضوع رجوعنا"

ياسر رشاد - القاهرة - حصل الفنان تامر حسني بكليب “موضوع رجوعنا”، على المركز الأول في قائمة الاكثر مشاهدة، وذلك خلال 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب.

صناع أغنية موضوع رجوعنا وكلماتها

سجلت أغنية موضوع رجوعنا أكثر من 3 ملايين مشاهدة، من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع وسام عبد المنعم، وتم تقديمها بطريقة الفيديو كليب، وتقول كلماتها "تلومني ليه على إني عيشت وشوفت بعدك طب ما إنت برضو مشيت ومعملتش بوعدك بقى حلو ليك وبقيت عليا محرّمه هما اللي حبوا بعد فُرقه أجرموا إحساسي كنت مموته وملجمه وحرام تروحي من أحاسيس جه وقتها ملناش حقوق على بعض مش خلصت بقى ولا ليك تغير على حاجه يوم أهملتها القلب صعب يلاقي روحه ولو لقى يفضل متبت في الحياه ويحبها مبقاش في بينا ذكرى حب نخلده موضوع رجوعنا مستحيل إستبعده ولا أخلي قلبي حد يوم يستعبده ولا أخلي حد في يوم ينزل دمعتي 2x بقى ليك حياتك ليك حبيب يستعجلك دلوقتي تلحق رد شوف بيرنلك مش حقنا الوقفه دي إعمل حساب عندي حبيب بحترمه حتى في الغياب مبقاش في بينا ذكرى حب نخلده موضوع رجوعنا مستحيل إستبعده ولا أخلي قلبي حد يوم يستعبده ولا أخلي حد في يوم ينزل دمعتي

تٌعد أغنية “موضوع رجوعنا” من ضمن إصدارات ألبوم هرمون السعادة، بجانب أغنية “ولايهمك” من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع:عبد الرحمن شوقي، وتقول كلماتها "أعرف واحده حبت واحد وإديتله كل حياتها وثقت فيه بقى هو الدنيا وسبب فرحتها أعرف واحده حبت واحد وإديتله كل حياتها فجأه سابها باعها في ثانيه حب صاحبتها ولا راعوا مشاعرها ولا حتى عشرة زمان دبحوا بدم بارد لمجرد إدت أمان كانت أقرب صاحبه ليها .. آه وده رد الجميل وهو متغيرش لا ده إعتزل التمثيل ولا يهمك أنا عارف إنك صاحيه نايمه قلبك حزين حبيب ندل صاحبه خاينه ومكنتش النيه باينه من الإتنين دول صدمتين أحياناً ناس بتبعد فجأه علشان ناس تانيه ييجوا ناس يبقوا شبهنا اكتر مين عارف فين نصيبه أحياناً ناس بتبعد فجأه علشان ناس تانيه ييجوا ويا بخت اللي يعرف مين عدوه ومين حبيبه