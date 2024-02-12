شكرا لقرائتكم خبر عن The Hulk يدافع عن القضية الفلسطينية ويطالب بايدن بوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي مارك رافالو صاحب شخصية "الرجل الأخضر - The Hulk" في عالم مارفل للأبطال الخارقين، على دعم القضية الفلسطينية والتنديد بقصف المدنيين في فلسطين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وظهر "Hulk" في الفيديو الذي التقط له من مهرجان DGA، أمس، وهو يرتدي شعار السلام الأحمر، وقال "نحن الفنانين نريد إعطاء فرصة للسلام، لان عملية القصف ليست الحل، وهناك اكثر من مليون لاجئ فلسطيني على الحدود بسبب عمليات القصف المستمرة"، مضيفاً "نطالب زعماء العالم وبايدن بوقف اطلاق النار في غزة ومنح الجميع فرصة للسلام".

وعلى سياق متصل، طالبت الممثلة الأسبانية ألبا فلوريس نجمة المسلسل الإسباني La Casa De Papel، بـ وقف إطلاق النار على غزة، وارتدت فلوريس شارة داعمة للشعب الفلسطيني، والتي احتوت على جملة "أوقفوا تجارة الأسلحة، أوقفوا إطلاق النار الآن، غزة"، على الدبوس الذي ترتديه على فستانها.

وأكدت فلوريس قائلة:" لم أكن أعرف مقدار الفرصة التي ستتاح لي للتحدث، بالنسبة لي في هذه الأوقات الصعبة بعد مقتل 30 ألف شخص في غزة، من الصعب أن آتي وأحتفل بشيء ما، أنه أمر متناقض".



مارك رافالو

ولهذا السبب أردت أن ارتدي شارة لدعم غزة وشعبها في يوم مهم مثل توزيع جوائز Goya.