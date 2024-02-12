شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أبطال مسلسل "محارب" والعرض على شاشات المتحدة في رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم حسن الرداد وأبطال مسلسله الجديد "محارب" تصوير مشاهد العمل على قدم وساق للحاق بالعرض في شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يستعد صناع العمل لبدء عمليات الدعاية بطرح البوستر والبرومو الأول خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين اذ تضم قائمة الأبطال كلاً من:حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته

ويعود حسن الرداد بمسلسل "محارب" إلى دراما رمضان 2024 بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بابلو" الذى تم عرضه عام 202 وشارك في بطولته أروى جودة، مصطفى فهمى، نجلاء بدر، صلاح عبد الله، سوسن بدر، محمود حجازى، سلوى عثمان، عمر الشناوى، دارين حداد، دنيا سامى، غفران محمد وتأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى