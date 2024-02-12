بهاء سلطان يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "مارتحناش"

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة ويطرح النجم بهاء سلطان أغنية جديدة تحمل إسم "مارتحناش" من كلمات هانى رجب والحان اسلام معز وتوزيع عمرو صلاح وميكس وماستر ماهر صلاح وإنتاج روتانا، واشرف عام سعيد امام ومدير انتاج ماجد سليمان.



وطرح مؤخرا بهاء سلطان أحدث أغانيه على موقع يوتيوب التى تحمل اسم "قبل ما امشى" التى اقتربت من 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا.

وتقول كلمات الأغنية: قبل ما امشى عايز أسلم عاللى جرحه فى قلبى علم ف الندالة كان معلم دكتوراه ف خيبة الأمل، اللى ساب ف القلب نغزة، لا ملامة ولا مؤاخذة، الغلاوة والمعزة، سابوا جرح ما يحتمل.



وكان النجم بهاء سلطان، قد طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "دادينا" و"ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "دلوقتى عجبناكو" كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضا أغنية "الجو ولع" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.