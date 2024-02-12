سميرة سعيد| مشاهدات أغنية كان خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - حققت الديفا سميرة سعيد بأغنيتها الجديدة “كان”، أكثر من 270 ألف مشاهدة، خال 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب.

الأغنية من كلمات محمد ناصر، ألحان عمرو مصطفى، وتقول كلماتها "كان أيام ما كان جواك مكان بتدارى فيه فين شوف كنا فين ووصلنا فين

تنساني ليه كان ايه خلانا نمشي وننسانا عايشين بالصورة والروح مكسورة بنموت جوانا

فات بينا حكايات بقوا ذكريات سايبين جروح مين ساب فينا مين وازاي سنين ما لقيت روح يا حبيبي وأنت بعيد هناك جوايا لسه بعيش معاك ليه بيطول الليل ورجوعنا ازاي بقى مستحيل"

كلمات ومشاهدات أغنية إنسان آلي

كانت أحدث إصدارات سميرة سعيد من خلال أغنية “انسان آلي”، والتي بلغت أكثر من مليون و نصف مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "طول الوقت ببقى تحت ضغط و Stress عالي متوترة ومتنشنة ما بقتش أحس بأي لحظة حلوة عايشة فيها مالي إنسان آلي اتحولت أنا يا حفوق دلوقتي حالًا وأنقذ نفسي من كل اللي أنا فيه و أشوف مشاكلي إيه يا إما حانتهي لازم أفوق دلوقتي حالاً يا حسيب كل اللي فاضل يطير طب هو فاضل كتير أيوة فاضل كتير عقرب الثواني دقاته بقت مجنناني آه يا وداني حاجة متعبة الثانية اللي بتعدي لو راحت ما بترجعش تاني .. حقيقة مرعبة عمال أشيل نفسي حاجات فوق طاقتي وإحتمالي

كلمات ومشاهدات أغنية زعلنا من بعض

بجانب أغنية زعلنا من بعض، والتي اجتازت حاجز المليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "زعلنا من بعض وفرحنا مع بعض وأي كلام بين الحبايب ياما بيننا إتقال الحلوة عشناها والمر عشناها و ياما عملنا لبعض حاجات ما تروحش يوم من البال زعلنا من بعض وفرحنا مع بعض وأي كلام بين الحبايب ياما بيننا إتقال الحلوة عشناها والمر عشناها و ياما عملنا لبعض حاجات ما تروحش يوم من البال تعبت في بعده وهاتعب لسه دا أكثر شيء قلبي اتمناه إني أكون وياه وبيوحشني وعمري ما هنسى طيبة قلبه وخوفه عليا إحساس مش هانساه وكل ما بعمل حاجة بفتكرله ألف حاجة