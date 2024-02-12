فؤاد عبدالواحد يتألق فى "فبراير الكويت 2024" ومهرجان خادم الحرمين الشريفين

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفنان فؤاد عبد الواحد فى خطف الأنظار في الحفلات الجماهرية الكبيرة في الكويت والسعودية، حيث أطل الفنان فؤاد عبدالواحد في حفل "فبراير الكويت 2024" ومهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في السعودية، مسجلاً نجاحات كبيرة وتفاعلاً جماهرياً مع برنامجه الغنائي في الحفلين.

حفل فؤاد عبدالواحد

حيث بدأ الأمسية الأولى في دولة الكويت عند اعتلائه مسرح مهرجان "فبراير الكويت 2024" مشكلاً حالة فنية من النغم والطرب والانسجام التي سيطرت على الجمهور الحاضر في "آرينا 360 مول"، متنقلاً بين مجموعة من أهم أغنياته برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، ليسجل ليلة متميزة وناجحة بكل المقاييس ومن جميع جوانب الحفلات.

فؤاد عبدالواحد

كما شكر جمهور الكويت على حبه واستقباله وأعرب فؤاد خلال الحفل عن اشتياقه له وسعادته لوجوده معهم في هذا العام وعلى هذا المسرح، والذي تشارك بالسهرة الغنائية مع الفنانة المصرية أنغام، مساء يوم 8 فبراير 2024.

والتقى فؤاد عبد الواحد قبل الحفل مع أهل الصحافة والإعلام ليؤكد أن جمهور الكويت بمثابة لجنة تحكيم وأنه سيكون الليلة أمام جمهور متذوق وعاشق للفن.

فؤاد عبدالواحد

مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في السعودية

كما أحيا حغلًا ضخمًا في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في الجنادرية، باطلالة متميزة ومختلفة بنظام الجلسات الخليجية، مساء يوم 10 فبراير 2024.

فؤاد عبدالواحد

وعلى مسرح قرية الفعاليات المصاحبة بمقر المهرجان بالجنادرية، و بأمسية تميزت بالعديد من المفاجآت، منها التفاعل الجماهيري، قدم فؤاد عبدالواحد مع الفنان عايض يوسف مجموعة من "الدويتوهات" الغنائية الى جانب أغنياته المنفردة التي اختارها من أشهر أغنيات أرشيفه الجديد والقديم، ليسجل خلال يومين نجاحات متميزة ستبقى عالقة في أذهان حاضرها، وتميز الحفل بالتنظيم الناجح.