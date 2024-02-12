100 مليون مشاهدة.. رامي صبري يحتفل بأغنية يمكن خير

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المطرب رامي صبري، بأغنية يمكن خير، 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام".

نشر رامي صبري البوستر الدعائي للأغنية معلقا: "يمكن خير 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، شكرا لكل محبي رامي صبري في كل انحاء العالم".

رامي صبري يطرح "النهايات أخلاق"



وطرح رامي صبري منذ أيام ميدلي ألبوم "النهايات أخلاق" عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

شارك رامي صبري، الميدلي عبر انستجرام معلقا:– "ميدلي من ألبوم النهايات أخلاق مع شريف فهمي بين الحيطان - بحكي عليكي - جت سليمة، دلوقتي على يوتيوب".