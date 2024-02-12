شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "كامل العدد 2" على شاشات المتحدة في رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل "كامل العدد 2" بطولة النجمين دينا الشربينى وشريف سلامة والمكون من 15 حلقة، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل 2024، حيث يتواصل تصوير مشاهد العمل على قدم وساق، ومقرر بدء عمليات الدعاية خلال الأيام القليلة المقبلة.

"كامل العدد 2" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان

تدور أحداث المسلسل في اطار اجتماعى لايت حيث مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) وتظهر مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2024.

يذكر أن المتحدة للخدمات الإعلامية تدفع هذا العام بعدد كبير من مسلسلات الـ 15 حلقة، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المخرجين من المؤلفين للتواجد، كما تفتح المجال لفرص أكبر للعمل سواء لدى الفنانين أو العاملين وراء الكاميرا، طرح أفكار أكثر تنوعًا، وكذلك الإسراع من الإيقاع والقضاء على الملل،