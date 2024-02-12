غادة عبدالرازق صعيدية ونيللى كريم كوميديانة وسمية الخشاب فتاة شعبية

ياسر رشاد - القاهرة - البطولة النسائية أحد أعمدة الدراما المصرية، حيث حققت الكثير من الأعمال النسائية نجاحا كبيرا على مدار السنوات الماضية وهذا العام تغير النجمات من جلدهن ليظهرهن بشكل جديد.

تأتى فى مقدمتهن النجمة غادة عبدالرازق التى تحجز لنفسها فى كل عام مقعدًا على شاشة الجمهور فى رمضان، وهذا العام تظهر بشخصية جديدة عليها ضمن مسلسل «صيد العقارب» حيث تنافس الرجال فى الاعمال التجارية من خلال شخصيتها التى تدعى ليلى وهى امرأة ناجحة فى مجال الأعمال التجارية، تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول فى صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، الذين يحاولون استغلالها. وهى شخصية صعيدية وتتعاون لأول مرة مع المؤلف باهر دويدار، وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم محمد علاء، أحمد ماهر، رياض الخولي، سيمون، يشاركها أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ريم المصري، محمد نجاتي، كريم محجوب، والعمل من إخراج أحمد حسن.

وتلعب الفنانة غادة عادل، دور زعيمة عصابة نسائية مكونة من رباب البيوت، من خلال مسلسلها «لانش بوكسها» حيث تجسد شخصية نيللى دور ابنة «بواب» ووالدتها سيدة تدعى قدرتها على قراءة الفنجان، وتحلم ابنة الكواكب أن تكون يوما سيدة مجتمع، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي، حول 3 نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حل لمشاكلهن، فيتحولن بشكل مفاجئ إلى عصابة تمارس أنواعا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.

ويشاركها فى البطولة عدد كبير من الفنانين منهم الفنان صدقى صخر، الذى يؤدى شخصية طبيب نفسي، والفنانون شيماء سيف، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، من إخراج محمد علي، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

كما تقدم الفنانة سمية الخشاب، دور الفتاة الشعبية والتى تعيش فى حارة، من خلال مسلسلها «100 راجل» وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبي، من خلال شخصية غالية أبو الدهب، وهى سيدة قوية، بنت بلد، تنتمى للحارة الشعبية وتضطرها الظروف للعمل كسائقة تاكسي، وتواجه العديد من الأزمات فى حياتها.

ويشاركها فى البطولة الفنان باسم سمرة والفنان محمود عبدالمغنى وسلوى خطاب وصلاح عبدالله وإبراهيم السمان، تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

كما تقدم الفنانة ريهام حجاج، مسلسل «صدفة»، والذى يسلط الضوء للمرة الرابعة على قضية المسيرات والمشاكل الزوجية بمشاركة الفنان خالد الصاوي، سلوى خطاب، ميار الغيطي، فراس سعيد، رحاب الجمل، عصام السقا، نور إيهاب، وتدور أحداث العمل فى إطار تشويقى واجتماعى.

وتقدم الفنانة مى عمر، ويعتبر التعاون مع المؤلف، دور محامية للمرة الأولى فى مسلسل «نعمة الأفوكاتو» الذى ترتدى من خلاله الروب الأسود، حيث تلعب دور محامية تدعى «نعمة أبو علب» وتحقق فى قضية قتل تشغل الرأى العام، وتدخل فى دوامات وصراعات للبحث عن القاتل، فى حين تعيش صراعًا آخر مع طليقها الذى يحاول بشتى الطرق إفساد حياتها.

ويشارك فى بطولته كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامى مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف وغيرهم من الفنانين، والمسلسل قصة وإخراج محمد سامي، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.

وتعود الفنانة ياسمين صبري، بعد غياب 3 مواسم، بمسلسل «رحيل» من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي، وهى فتاة ريفية خلال أحداث العمل. حيث تصور الأحداث كلها فى الريف.

وتقدم الفنانة سلمى أبو ضيف نفسها كبطلة مطلقة لأول مرة من خلال مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تقدم دور شيماء، وهى فتاة تنتمى لعائلة بسيطة، ولديها هوس بموقع تيك توك، وبسبب هذا الهوس تقع فى العديد من الأزمات والمشاكل، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية.

يشارك فى بطولة مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» كل من ليلى زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبدالحليم، محمد شاهين، وإسلام إبراهيم، وهو من إخراج ياسمين أحمد كامل، وسيناريو وحوار سمر طاهر.