صبري فواز يكشف الهدف من مسلسل "وبينا ميعاد 2"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الفنان صبري فواز فى تصريحات تليفزيونية أن الهدف من مسلسل “وبينا ميعاد2” أن نتقرب شوية من نفسنا وقلبنا ونضم على حضن بعض كعائلة ونتشاور على العلاقات الانسانية بجمالها ومشاكلها وفكرة التعامل مع الأبناء".

وأضاف صبري فواز، خلال حوار ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة دي أم سي، أن الفن ليس مطلوبًا منه تقديم الحلول فقط وعلى الأقل يشاور على المشاكل ويغوص في مشاكل العائلة، ويجب على الأب والأم التعامل بمنطق وجهة نظر الأبناء عشان يعرفوا يقنعوهم. وتابع: "الناس محتاجة الدراما الاجتماعية بدليل لما عملنا الجزء الأول اتعمل مجموعة المسلسلات بنفس الشكل وفي عطش أن الناس تشوف نفسها"، متمنيًا أن يكون للجزء الثاني نفس صدى الجزء الأولى، موجها رسالة لكل أب يطالب بالاستماع إلى مشاكل أبنائه.

وكان أكد الفنان صبري فواز أنه لن يظهر في أى عمل درامى خلال شهر رمضان المقبل، لافتًا إلى أن مسلسل "وبينا ميعاد" سوف ينتهى قبل شهر رمضان، ولذلك قرر عدم المشاركة خلال شهر رمضان حتى لا يثقل على المشاهد.

وأضاف: ولذلك فهي فرصة أيضًا بالنسبة له هذا العام ليقضى إجازته في هذا الشهر للراحة والعبادة والأسرة.

ويشارك صبري فواز حاليًا فى مسلسل “وبينا ميعاد 2” الذي نال اعجاب الجمهور.

قصة مسلسل وبينا ميعاد

ويذكر ان دارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

ويشار إلى أن المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبرى فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

وكان حرص المطرب هيثم سعيد على الرد بشان تساؤل الفنان صبري فواز عن الفرق بين أغنية "قشطة يابا" وأغاني المهرجانات بعد طلب صبري من المتخصصين في الفن الرد على استفساره.

وقال هيثم سعيد عبر حسابه على فيس بوك : "أقول لحضرتك يا أستاذ صبري قشطه يابا، الشاعر بيقدم الكلمات للمصنفات الفنيه مكتوبة قبل التنازل للمطرب، بتفحصها لجنه قراءة للتأكد من خلوها من أي الفاظ أو ايحائات غير لائقه ومن أصالتها "مش مسروقه يعني" وبعد الموافقه اللي بتستغرق 3 أيام عمل بييجي الشاعر مره كمان عشان يستلم الموافقه وبعدين يعمل التصريح/ التنازل للفنان عشان يدخل يسجل الأغنيه

وبعدها يطرحها".

وأضاف: "إن لم يتم الموضوع بالألية السابقه تقوم النقابه بإتخاذ الإجراء المناسب نحو الفنان النقابي سواء عامل/منتسب سواء بالإيقاف أو الغرامة".

وتابع: "أما عن المهرجان بيكتب الأغنية، يسجلها، يطرحها يعني الفرق ما بينهم زي الفيلم اللي حضرتك بتمثله كده وافلام التيك توك بتاعة ايه ده.. ده مالطو أو الفيلم الإباحي اللي اتصور عند الهرم أو أي محتوى درامي خاص يعرض على الإنترنت بدون رقابه، بس يا أستاذنا".